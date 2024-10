Delusione totale alla Juve: Motta nei guai (Di lunedì 21 ottobre 2024) Delusione totale alla Juventus: le scelte di Thiago Motta non convincono più. E nel mirino ci è finito un giocatore assai importante La Juventus continua a vincere. E continua a non prendere gol. Una sola rete subita in Serie A in 8 partite, su rigore contro il Cagliari. Insomma, sotto l’aspetto difensivo la squadra risponde bene a quelle che sono le indicazioni di Thiago Motta. Motta e Giuntoli ieri prima della gara di oggi in Champions League (Lapresse) – Ilveggente.itPerò davanti si fatica. O, almeno, è stato così nelle ultime due uscite, sia quella contro i sardi che hanno fermato la corsa al Napoli capolista, sia contro la Lazio che è rimasta in dieci dalla metà del primo tempo. Ilveggente.it - Delusione totale alla Juve: Motta nei guai Leggi tutta la notizia su Ilveggente.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)ntus: le scelte di Thiagonon convincono più. E nel mirino ci è finito un giocatore assai importante Lantus continua a vincere. E continua a non prendere gol. Una sola rete subita in Serie A in 8 partite, su rigore contro il Cagliari. Insomma, sotto l’aspetto difensivo la squadra risponde bene a quelle che sono le indicazioni di Thiagoe Giuntoli ieri prima della gara di oggi in Champions League (Lapresse) – Ilveggente.itPerò davanti si fatica. O, almeno, è stato così nelle ultime due uscite, sia quella contro i sardi che hanno fermato la corsa al Napoli capolista, sia contro la Lazio che è rimasta in dieci dmetà del primo tempo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Juventus-Lazio (sabato 19 ottobre 2024 ore 20 : 45) : formazioni ufficiali - quote - pronostici. Thiago Motta in emergenza totale - Thiago Motta deve anche mettere mano all’incognita Douglas Luiz, che […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici . Terzo big match della stagione allo Stadium per la Juve contro la Lazio e la curiosità principale dopo la sosta sarà capire se i bianconeri saranno riusciti a risolvere il problema del gol che aveva caratterizzato le sfide contro Roma e Napoli finite senza reti. (Infobetting.com)

Juventus-Lazio (sabato 19 ottobre 2024 ore 20 : 45) : formazioni - quote - pronostici. Thiago Motta in emergenza totale - Thiago Motta deve anche mettere mano all’incognita Douglas Luiz, che […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici . Terzo big match della stagione allo Stadium per la Juve contro la Lazio e la curiosità principale dopo la sosta sarà capire se i bianconeri saranno riusciti a risolvere il problema del gol che aveva caratterizzato le sfide contro Roma e Napoli finite senza reti. (Infobetting.com)

Juventus-Lazio (sabato 19 ottobre 2024 ore 20 : 45) : formazioni - quote - pronostici. Thiago Motta in emergenza totale - Terzo big match della stagione allo Stadium per la Juve contro la Lazio e la curiosità principale dopo la sosta sarà capire se i bianconeri saranno riusciti a risolvere il problema del gol che aveva caratterizzato le sfide contro Roma e Napoli finite senza reti. Thiago Motta deve anche mettere mano all’incognita Douglas Luiz, che […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici . (Infobetting.com)