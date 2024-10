.com - Dalle stelle alla Luna: Prada ridefinisce l’eleganza extraterrestre

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Nel cuore pulsante della moda italiana, Milano, un’inaspettata sfilata ha catturato l’attenzione del mondo intero. Non si tratta della solita presentazione di abiti haute couture, ma di qualcosa che trascende i confini terrestri., l’iconico marchio di lusso, ha svelato la sua ultima creazione: una tuta spaziale. Sì, avete letto bene. La casa di moda italiana ha collaborato con Axiom Space per progettare l’abbigliamento che gli astronauti indosseranno sulladurante la missione Artemis III della NASA. Un connubio stellare: quando l’alta moda incontra l’alta tecnologia Immaginate di passeggiare sulla superficiere, avvolti in un capo d’alta moda. Sembra fantascienza, vero? Eppure, grazievisione audace die all’esperienza ingegneristica di Axiom Space, questo sogno sta per diventare realtà.