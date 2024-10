Da diabete a ictus l’obesità può causare oltre 200 problemi medici

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Lsanità’obesità può200, tra cui, infarto, demenza,e malattie renali. Tuttavia, ridurre significativamente i rischi, spiega il Dr. Tham Kwang Wei, endocrinologo senior e presidente dell’Associazione di Singapore per lo Studio del. Una perdita di peso del 10%-15% migliora la salute, e anche una riduzione del 3% può migliorare il controllo del. Per ottenere la remissione del, è necessaria una perdita minima del 15%. Il grasso in eccesso, noto come grasso viscerale, si accumula sugli organi e ne compromette la funzione, causando infiammazione e stress ossidativo. Questi processi possono portare a malattie cardiache,, cancro e Alzheimer. Il grasso viscerale produce proteine ??che promuovono la crescita dei tumori. Per perdere peso, è più efficace ridurre l’apporto calorico piuttosto che fare più esercizio.