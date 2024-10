Controlli della polizia locale a Roma: oltre 1100 violazioni nella movida cittadina (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’attività di verifica e controllo da parte della polizia locale di Roma Capitale è in pieno svolgimento, mirata a mantenere ordine e sicurezza nelle aree interessate dalla movida. Questa operazione si estende dal Centro Storico fino alle zone periferiche, e ha portato a significative scoperte di irregolarità. Risultati allarmanti che evidenziano non solo problematiche legate alla circolazione stradale, ma anche un’errata gestione degli esercizi commerciali. I risultati dell’operazione di controllo Negli ultimi giorni, sono state accertate circa 1100 violazioni da parte delle pattuglie della polizia locale, evidenziando una serie di problemi che spaziano dalle infrazioni stradali a situazioni di irregolarità legate alla somministrazione di bevande alcoliche. Gaeta.it - Controlli della polizia locale a Roma: oltre 1100 violazioni nella movida cittadina Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’attività di verifica e controllo da partediCapitale è in pieno svolgimento, mirata a mantenere ordine e sicurezza nelle aree interessate dalla. Questa operazione si estende dal Centro Storico fino alle zone periferiche, e ha portato a significative scoperte di irregolarità. Risultati allarmanti che evidenziano non solo problematiche legate alla circolazione stradale, ma anche un’errata gestione degli esercizi commerciali. I risultati dell’operazione di controllo Negli ultimi giorni, sono state accertate circada parte delle pattuglie, evidenziando una serie di problemi che spaziano dalle infrazioni stradali a situazioni di irregolarità legate alla somministrazione di bevande alcoliche.

