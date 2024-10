Collaborazione e condivisione: fondamentali per il buon funzionamento delle istituzioni (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha sottolineato l'importanza della Collaborazione e della condivisione delle scelte tra le istituzioni e al loro interno, durante il suo intervento a Bari per l'inaugurazione del terzo Festival delle Regioni e delle Province autonome. Mattarella ha evidenziato come questi elementi siano essenziali per il buon funzionamento delle istituzioni e per il servizio che esse devono rendere alla comunità .Nel suo discorso, il Capo dello Stato ha affermato che vi sono momenti nella vita di ogni istituzione in cui non è possibile limitarsi ad affermare la propria visione delle cose, approfondendo solchi e contrapposizioni. È necessario, invece, saper esercitare capacità di mediazione e di sintesi, poiché le istituzioni appartengono e rispondono all'intera collettività e tutti devono potersi riconoscere in esse. Ilfogliettone.it - Collaborazione e condivisione: fondamentali per il buon funzionamento delle istituzioni Leggi tutta la notizia su Ilfogliettone.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha sottolineato l'importanza dellae dellascelte tra lee al loro interno, durante il suo intervento a Bari per l'inaugurazione del terzo FestivalRegioni eProvince autonome. Mattarella ha evidenziato come questi elementi siano essenziali per ile per il servizio che esse devono rendere alla comunità .Nel suo discorso, il Capo dello Stato ha affermato che vi sono momenti nella vita di ogni istituzione in cui non è possibile limitarsi ad affermare la propria visionecose, approfondendo solchi e contrapposizioni. È necessario, invece, saper esercitare capacità di mediazione e di sintesi, poiché leappartengono e rispondono all'intera collettività e tutti devono potersi riconoscere in esse.

