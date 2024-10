Cina: veduta di un paesaggio autunnale (3) (Di lunedì 21 ottobre 2024) Pechino, 21 ott – (Xinhua) – Una foto aerea, scattata da un drone il 13 ottobre 2024, mostra un treno che attraversa boschi e campi nella citta’ di Shangzhi, nella provincia nord-orientale cinese dello Heilongjiang. (Xin) Agenzia Xinhua Romadailynews.it - Cina: veduta di un paesaggio autunnale (3) Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Pechino, 21 ott – (Xinhua) – Una foto aerea, scattata da un drone il 13 ottobre 2024, mostra un treno che attraversa boschi e campi nella citta’ di Shangzhi, nella provincia nord-orientale cinese dello Heilongjiang. (Xin) Agenzia Xinhua

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Vandali nella piscina Molinello di Rho : vetrate spaccate - a fuoco i materassini - Il personale della Mgm, la società che gestisce la piscina comunale di via Trecate, ha lavorato per rimuovere il materiale bruciato, pulire e sanificare i locali e riaprire la piscina alle 9. Sono stati informati anche i carabinieri della Compagnia di Rho che hanno avviato le indagini per identificare i responsabili. (Ilgiorno.it)

Cina : prestigiosa scuola di Pechino porta educazione fisica di qualita’ nella “citta’ del futuro” - Diamo un’occhiata a come sono le sue lezioni di educazione fisica nella “citta’ del futuro” della Cina. 4 High School, ha aperto una filiale nella Nuova area di Xiong’an, nella provincia cinese settentrionale dello Hebei. Xiong’an, 20 ott – (Xinhua) – Una delle scuole piu’ prestigiose di Pechino, la Beijing No. (Romadailynews.it)

Incendio nella notte nella piscina comunale : arrivano i pompieri - Tutto è successo intorno alle 4 del mattino. . Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco e sul caso sono in corso indagini da parte dei carabinieri. Un incendio è divampato all’interno della piscina comunale di Rho (il Molinello di via Trecate) nella notte tra venerdì e sabato 19 ottobre. (Milanotoday.it)