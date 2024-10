Cina: delegati nazionali, europei partecipano a forum su splendide campagne (Di lunedì 21 ottobre 2024) Hangzhou, 21 ott – (Xinhua) – Quasi 200 persone provenienti dal Paese e dall’estero hanno partecipato a un forum sulla bellezza delle campagne nella contea di Deqing, nella provincia orientale cinese dello Zhejiang, durante il quale e’ stata presentata un’iniziativa per la creazione di splendide campagne. Al China-Europe forum on Beautiful Countryside, tenutosi venerdi’, i partecipanti, tra cui rappresentanti di 11 Paesi europei, quattro organizzazioni internazionali, nonche’ imprese e organizzazioni non governative, hanno discusso di temi quali lo sviluppo di industrie agricole tipiche, l’integrazione di agricoltura, cultura e turismo, e la costruzione di villaggi e cittadine a basse emissioni di carbonio. Romadailynews.it - Cina: delegati nazionali, europei partecipano a forum su splendide campagne Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Hangzhou, 21 ott – (Xinhua) – Quasi 200 persone provenienti dal Paese e dall’estero hanno partecipato a unsulla bellezza dellenella contea di Deqing, nella provincia orientale cinese dello Zhejiang, durante il quale e’ stata presentata un’iniziativa per la creazione di. Al China-Europeon Beautiful Countryside, tenutosi venerdi’, i partecipanti, tra cui rappresentanti di 11 Paesi, quattro organizzazioni inter, nonche’ imprese e organizzazioni non governative, hanno discusso di temi quali lo sviluppo di industrie agricole tipiche, l’integrazione di agricoltura, cultura e turismo, e la costruzione di villaggi e cittadine a basse emissioni di carbonio.

