Chi era Simone Farinelli, il ventenne appassionato di arte ucciso dall’alluvione nel Bolognese (Di lunedì 21 ottobre 2024) L’ennesima alluvione abbattutasi sull’Emilia-Romagna ha fatto un’altra vittima: Simone Farinelli, 20 anni. Il giovane è morto dopo che l’auto su cui si trovava è stata travolta dalla piena del rio Laurenzano, un affluente del torrente Zena, sull’Appennino Bolognese. Farinelli era insieme al fratello Andrea, 23 anni, che invece è riuscito a salvarsi. “L’ho tenuto fino a che ho potuto, ma a un certo punto ho perso la presa. E non l’ho più sentito”, racconta Andrea al Corriere della Sera. “Forse sarebbe bastato un metro più avanti e saremmo stati salvi, ma un’onda d’acqua improvvisa è arrivata giù dalla collina. E ci ha portato via”. Nella serata di sabato 19 ottobre i due, a bordo di una Toyota Yaris, stavano tentando di raggiungere la casa del compagno della madre a Botteghino di Zocca, frazione del Comune di Pianoro. Tpi.it - Chi era Simone Farinelli, il ventenne appassionato di arte ucciso dall’alluvione nel Bolognese Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) L’ennesima alluvione abbattutasi sull’Emilia-Romagna ha fatto un’altra vittima:, 20 anni. Il giovane è morto dopo che l’auto su cui si trovava è stata travolta dalla piena del rio Laurenzano, un affluente del torrente Zena, sull’Appenninoera insieme al fratello Andrea, 23 anni, che invece è riuscito a salvarsi. “L’ho tenuto fino a che ho potuto, ma a un certo punto ho perso la presa. E non l’ho più sentito”, racconta Andrea al Corriere della Sera. “Forse sarebbe bastato un metro più avanti e saremmo stati salvi, ma un’onda d’acqua improvvisa è arrivata giù dalla collina. E ci ha portato via”. Nella serata di sabato 19 ottobre i due, a bordo di una Toyota Yaris, stavano tentando di raggiungere la casa del compagno della madre a Botteghino di Zocca, frazione del Comune di Pianoro.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Simone Farinelli morto nell'alluvione - il fratello Andrea : «Come farò a vivere sapendo di non essere riuscito a salvarlo?» - «Come farò a vivere sapendo di non essere riuscito a salvarlo?». È disperato Andrea, il fratello di Simone Farinelli, il 20enne morto nell'alluvione... (Leggo.it)

L’onda dalla collina e l’auto travolta dal fango : così è morto Simone Farinelli nell’alluvione in Emilia-Romagna - Non mi perdonerò mai di non essere riuscito a mettere in salvo mio fratello. Questa è la rabbia maggiore; non potrò più rivedere mio fratello. Ho perso tutto». «L’ho tenuto fino a che ho potuto, ma a un certo punto ho perso la presa. Se non fossimo stati lì, o se avessi potuto fare di più per lui». (Open.online)

Simone Farinelli - chi era il ragazzo travolto dalla piena nel bolognese - Secondo quanto ricostruito nella prima fase d’indagine – avviata poco dopo l’incidente -, Farinelli era in auto con il fratello Andrea di 23 anni quando la vettura, una Toyota Yaris, è stata travolta dalla piena del Rio Caurinzano a Botteghino di Zocca. Il ragazzo di 20 anni, morto dopo che la sua auto è stata travolta dall’acqua di un torrente nel bolognese, si chiamava Simone Farinelli. (Ilfattoquotidiano.it)