Chi era Moussa Diarra, ucciso dopo aggressione ai poliziotti a Verona: “Problemi con il lavoro, era senza casa” (Di lunedì 21 ottobre 2024) Moussa Diarra, 26 anni, è il giovane del Mali ucciso a Verona dopo l'aggressione agli agenti della Polfer avvenuta domenica 20 ottobre. Il giovane si trovava in Italia da 8 anni ed era tormentato dai problemi con il lavoro, i documenti e lo stipendio non ancora ricevuto. Fanpage.it - Chi era Moussa Diarra, ucciso dopo aggressione ai poliziotti a Verona: “Problemi con il lavoro, era senza casa” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 21 ottobre 2024), 26 anni, è il giovane del Malil'agli agenti della Polfer avvenuta domenica 20 ottobre. Il giovane si trovava in Italia da 8 anni ed era tormentato dai problemi con il, i documenti e lo stipendio non ancora ricevuto.

