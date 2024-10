Champions League 2024/25: designati gli arbitri di Inter e Atalanta (Di lunedì 21 ottobre 2024) La Uefa ha designato gli arbitri delle sfide del mercoledì della terza giornata di Champions League. A dirigere Young Boys–Inter sarà l’inglese Michael Oliver, mentre gli assistenti sono i connazionali Stuart Burt e James Mainwaring, con Andrew Madley quarto uomo. Il Var è Stuart Attwell, Avar Peter Bankes. Sarà il bosniaco Irfan Peljto, invece, l’arbitro di Atalanta-Celtic, coadiuvato dagli assistenti connazionali Senad Ibrišimbegovic e Davor Beljo, con Antoni Bandi? come quarto uomo. Al Var due tedeschi, Sören Storks e Christian Dingert. Champions League 2024/25: designati gli arbitri di Inter e Atalanta SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) La Uefa ha designato glidelle sfide del mercoledì della terza giornata di. A dirigere Young Boys–sarà l’inglese Michael Oliver, mentre gli assistenti sono i connazionali Stuart Burt e James Mainwaring, con Andrew Madley quarto uomo. Il Var è Stuart Attwell, Avar Peter Bankes. Sarà il bosniaco Irfan Peljto, invece, l’arbitro di-Celtic, coadiuvato dagli assistenti connazionali Senad Ibrišimbegovic e Davor Beljo, con Antoni Bandi? come quarto uomo. Al Var due tedeschi, Sören Storks e Christian Dingert./25:glidiSportFace.

