Centrocampista cercasi il regalo per Fonseca targato Moncada

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Milan a caccia di unpronto a fare un: spunta un ritorno di fiamma Se nel corso della conferenza stampa pre Milan-Bruges, Pauloha chiuso le porte a possibili rinforzi in attacco a gennaio, diverso invece per quanto riguarda il centrocampo. Sia perché il tecnico non si è espresso a riguardo, ma anche perché la situazione è completamente diversa. Paulo(LaPresse) -Calciomercato.itVero che ci sono alcuni giovani su cui poter contare, ma vero anche che l’infortunio di Bennacer pesa e il club rossonero sta guardando con attenzione a nuovi rinforzi in mediana. La coperta al momento è piuttosto corta e dunque il club sta vagliando diversi nomi per regalare il rinforzo giusto al tecnico portoghese. Tanti sono i giocatori sotto osservazione, profili più o meno costosi.