‘Cartiera Soundscape’ | l’elettronica invade Roma con suoni e arti performative

Venerdì 25 e sabato 26 ottobre, torna a Roma Cartiera Soundscape, la manifestazione che celebra la musica elettronica e le arti performative. Il suggestivo Forte Antenne, nel quartiere Parioli, sarà la cornice della seconda edizione di questo evento multidisciplinare che unisce musica, danza contemporanea, installazioni sonore e videoarte, offrendo un'esperienza immersiva tra suoni innovativi e scenografie uniche. L'obiettivo di Cartiera Soundscape è valorizzare le sonorità elettroniche in tutte le loro sfaccettature, creando un forte spirito di aggregazione. E l'evento non si limita alla musica, ma esplora varie forme d'arte, offrendo un dialogo creativo tra discipline che spaziano dalla tecnologia alla tradizione. Il tutto all'interno di una delle location più affascinanti della capitale.

