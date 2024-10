Calhanoglu, l’esito degli esami: si tratta di elongazione (Di lunedì 21 ottobre 2024) L'Inter perde il suo centrocampista in vista dello Young Boys, resta il dubbio per la Juve Giornata di esami strumentali per Hakan Calhanoglu dopo l’infortunio rimediato nella serata di ieri contro la Roma di Ivan Juric. Il centrocampista dell’Inter si è sottoposto ad esami clinici approfonditi: la risonanza magnetica ha evidenziato una elongazione alla coscia sinistra. L’infortunio, per fortuna Sbircialanotizia.it - Calhanoglu, l’esito degli esami: si tratta di elongazione Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) L'Inter perde il suo centrocampista in vista dello Young Boys, resta il dubbio per la Juve Giornata distrumentali per Hakandopo l’infortunio rimediato nella serata di ieri contro la Roma di Ivan Juric. Il centrocampista dell’Inter si è sottoposto adclinici approfonditi: la risonanza magnetica ha evidenziato unaalla coscia sinistra. L’infortunio, per fortuna

