Black Site – La Tana Del Lupo | dal cast al sequel tutte le curiosità sul film

Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024)– LaDel: dalallesulQuello del revenge movie è da sempre un filone diparticolarmente popolari e acclamati, dove il protagonista di turno intraprende una spedizione punitiva nei confronti di quanti hanno ucciso o rapito dei suoi cari. Da prima genere prettamente pensato per un pubblico maschile, negli ultimi anni, fortunatamente, sono stati realizzati sempre piùdove ad andare in cerca di vendetta è un personaggio femminile. Da Il buio nell’anima a Colombiana, da Peppermint – L’angelo della vendetta fino a The Protégé. Recentemente, è invece stato realizzato– Ladel