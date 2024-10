Berrettini, buona la prima a Vienna: battuto Fucsovics (Di lunedì 21 ottobre 2024) Parte bene l’avventura di Matteo Berrettini nell’Erste Bank Open, l’Atp 500 di Vienna sul veloce indoor. Il 28enne romano (n.41 Atp) si è qualificato per il secondo turno battendo in due set l’ungherese Marton Fucsovics (n.88 Atp) con il punteggio di 7-5, 6-4. Lapresse.it - Berrettini, buona la prima a Vienna: battuto Fucsovics Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Parte bene l’avventura di Matteonell’Erste Bank Open, l’Atp 500 disul veloce indoor. Il 28enne romano (n.41 Atp) si è qualificato per il secondo turno battendo in due set l’ungherese Marton(n.88 Atp) con il punteggio di 7-5, 6-4.

Tennis : Torneo Vienna. Berrettini approda al secondo turno - 41 ATP, si è impo . Il romano ha eliminato all'esordio il qualificato ungherese Fucsovics VIENNA (AUSTRIA) - Dopo Flavio Cobolli, anche Matteo Berrettini supera il primo turno dell'Erste Bank Open, l'ATP 500 di Vienna sul veloce indoor (Austria, montepremi 2. 310 euro). 470. Il 28enne tennista romano, n. (Ilgiornaleditalia.it)

Quante posizioni può guadagnare Berrettini a Vienna nel ranking ATP? Il tabellone diventa però subito duro - Ranking in caso di passaggio in semifinale: 1470 punti, 32° posto virtuale. L’ingresso in top30 si materializzerebbe invece solamente in caso di finale a Vienna. Una partita non facile per l’azzurro, che dovrà esprimersi ad alti livelli per avanzare in vista di un possibile quarto di finale ancor più complicato contro la quarta testa di serie Tommy Paul (favorito principale nel suo spicchio di ... (Oasport.it)

ATP Vienna 2024 : buona la prima per Matteo Berrettini - Fucsovics battuto senza mai correre rischi - Questo momento corrisponde anche all’unica volta in cui Berrettini, sul 4-3, è costretto ai vantaggi sul proprio servizio, ma non ci sono mai veri problemi e arriva un’ottima chiusura. Matteo Berrettini si qualifica con buone impressioni per il secondo turno dell’ATP 500 di Vienna. . L’ungherese, che già due volte si è trovato a vedere il romano arrivare a 30, cala un pochino, quel tanto che ... (Oasport.it)