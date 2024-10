Beatrice Valli e Marco Fantini: nozze bis e in chiesa per la coppia di influencer! (Di lunedì 21 ottobre 2024) A sorpresa, Beatrice Valli e Marco Fantini sono convolati a nozze dopo il rito civile del 2021. Ecco tutti i dettagli della cerimonia! Comingsoon.it - Beatrice Valli e Marco Fantini: nozze bis e in chiesa per la coppia di influencer! Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) A sorpresa,sono convolati adopo il rito civile del 2021. Ecco tutti i dettagli della cerimonia!

Beatrice Valli a nozze Marco Fantini per la seconda volta : tanto di cappello al suo look da sposa - Ebbene, l'amatissima coppia social, a due anni e mezzo di distanza dal matrimonio con rito civile, ha scambiato le promesse in chiesa. Beatrice Valli e Marco Fantini hanno detto «sì, lo voglio». Di nuovo. Per lei un abito bianco con un solo protagonista: il maxi capello che ha subito ricordato la mitologica mise nuziale di Bianca Jagger. (Vanityfair.it)

Beatrice Valli e Marco Fantini sposi in chiesa - ma è polemica sulla sorella Ludovica - La coppia ha convolato a nozze a Reggio Emilia, vicino ai paesi natali di entrambi, dopo una lussuosa cerimonia civile avvenuta a Capri nel 2022. Le polemiche sul matrimonio di Beatrice Valli: Ludovica Valli era assente? Uno degli argomenti più scottanti (da sempre) su Beatrice Valli è il controverso rapporto con la sorella minore Ludovica. (Dilei.it)

In mezzo a tante coppie che divorziano - ce n’è una che si è sposata due volte : il doppio sì di Beatrice Valli e Marco Fantini - A differenza della prima volta sull’isola campana, però, questa volta Beatrice e Marco hanno preferito tenere il massimo riserbo sul secondo matrimonio. Nonostante tutto, comunque, l’affetto e il rispetto reciproco non mancano. Via Instagram, poi, la conferma: “Sì! Ci siamo sposati in chiesa”. Sul perché entrambi gli sposi hanno mantenuto così tanto riserbo sulle seconde nozze, purtroppo, non ci ... (Donnapop.it)