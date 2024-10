Batterio killer al Papardo? Salgono a quattro le morti sospette: domani il conferimento dell'autopsia (Di lunedì 21 ottobre 2024) Salgono a quattro le morti sospette in appena un mese all’ospedale Papardo. Si tratta di pazienti che hanno subito un intervento chirurgico al cuore.La procura di Messina ha deciso che verrà eseguita l'autopsia anche su una terza vittima, il 57 enne Vincenzo Ragusa morto l’11 ottobre.domani Messinatoday.it - Batterio killer al Papardo? Salgono a quattro le morti sospette: domani il conferimento dell'autopsia Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)lein appena un mese all’ospedale. Si tratta di pazienti che hanno subito un intervento chirurgico al cuore.La procura di Messina ha deciso che verrà eseguita l'anche su una terza vittima, il 57 enne Vincenzo Ragusa morto l’11 ottobre.

Morti sospette al Papardo, 4 casi in Procura ma la lista potrebbe allungarsi. Salgono a 3 gli indagati - Un altro medico avvisato per omicidio colposo, domani le autopsie su altri 2 deceduti mentre si attendono i risultati delle analisi in ospedale ... (tempostretto.it)