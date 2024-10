Basket, i migliori italiani della quarta giornata di Serie A: Petrucelli spinge Sassari, Tonut da record con Milano (Di lunedì 21 ottobre 2024) quarta giornata di Serie A di pallacanestro che virtualmente non si sarebbe conclusa, visto il rinvio del match tra Virtus Segafredo Bologna e Bertram Derthona. Ma con sette partite, possiamo iniziare a farci un’idea di chi sono stati i giocatori italiani ad aver reso al meglio in questo weekend di palla a spicchi nelle altre sette partite. LBA, I migliori italiani della quarta giornata John Petrucelli: Di nuovo una prestazione monstre dell’esterno dei Trapani Sharks, che spinge la rimonta dei suoi contro Varese con la sua miglior prestazione stagionale al tiro: 20 punti con 4/5 da due e 3/4 da tre, oltre ai due canestri che nel finale hanno definitivamente chiuso la partita regalando ai siciliani un inizio di stagione che in pochi si sarebbero sognati, rendendo inutile la buona partita di Davide Alviti (16 punti e 3/7 da tre) con la maglia dei lombardi. Oasport.it - Basket, i migliori italiani della quarta giornata di Serie A: Petrucelli spinge Sassari, Tonut da record con Milano Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)diA di pallacanestro che virtualmente non si sarebbe conclusa, visto il rinvio del match tra Virtus Segafredo Bologna e Bertram Derthona. Ma con sette partite, possiamo iniziare a farci un’idea di chi sono stati i giocatoriad aver reso al meglio in questo weekend di palla a spicchi nelle altre sette partite. LBA, IJohn: Di nuovo una prestazione monstre dell’esterno dei Trapani Sharks, chela rimonta dei suoi contro Varese con la sua miglior prestazione stagionale al tiro: 20 punti con 4/5 da due e 3/4 da tre, oltre ai due canestri che nel finale hanno definitivamente chiuso la partita regalando ai siciliani un inizio di stagione che in pochi si sarebbero sognati, rendendo inutile la buona partita di Davide Alviti (16 punti e 3/7 da tre) con la maglia dei lombardi.

