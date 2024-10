Bandai Namco e Bandai Spirits tornano a Lucca Comics & Games (Di lunedì 21 ottobre 2024) Bandai Namco e Bandai Spirits non mancheranno a Lucca Comics & Games con un grande ritorno alla Palestra Ducale Maria Luisa (Via della Cavallerizza 6), dove tutti gli appassionati potranno avere un loro punto di ritrovo e di contatto con l’azienda: oltre 400mq dedicati all’intrattenimento a 360 gradi: videogiochi in anteprima e per la prima volta giocabili dal pubblico italiano, figure collezionabili Banpresto, gashapon, l’Ichiban Kuji e anche i Gunpla, senza dimenticare gli Store ufficiali! Tutta Bandai Namco, una sola Location! Anche quest’anno la Palestra Ducale sarà il luogo giusto dove poter vivere tutta l’azienda giapponese: appassionati di videogiochi, collezionisti di figurine, coraggiosi pronti a sfidare l’Ichiban Kuji, amanti del fai-da-te con l’area Gunpla e fan alla ricerca del videogioco o del collectible mancante alla propria collezione grazie agli Store. Nerdpool.it - Bandai Namco e Bandai Spirits tornano a Lucca Comics & Games Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)non mancheranno acon un grande ritorno alla Palestra Ducale Maria Luisa (Via della Cavallerizza 6), dove tutti gli appassionati potranno avere un loro punto di ritrovo e di contatto con l’azienda: oltre 400mq dedicati all’intrattenimento a 360 gradi: videogiochi in anteprima e per la prima volta giocabili dal pubblico italiano, figure collezionabili Banpresto, gashapon, l’Ichiban Kuji e anche i Gunpla, senza dimenticare gli Store ufficiali! Tutta, una sola Location! Anche quest’anno la Palestra Ducale sarà il luogo giusto dove poter vivere tutta l’azienda giapponese: appassionati di videogiochi, collezionisti di figurine, coraggiosi pronti a sfidare l’Ichiban Kuji, amanti del fai-da-te con l’area Gunpla e fan alla ricerca del videogioco o del collectible mancante alla propria collezione grazie agli Store.

