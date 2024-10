Attacchi russi a Kharkiv, 'almeno 9 feriti' (Di lunedì 21 ottobre 2024) almeno nove persone sono rimaste ferite domenica sera negli Attacchi russi a Kharkiv, che hanno causato interruzioni di corrente in almeno una parte di questa grande città nel nord-est dell'Ucraina: lo riferiscono la polizia e le autorità locali. Questi bombardamenti avvengono mentre le autorità ucraine temono l'inizio di una nuova campagna russa di Attacchi contro le infrastrutture energetiche civili del Paese. "Oggi - scrive la polizia ucraina in un post su Telegram -, intorno alle 22:00 ora locale il nemico ha colpito tre quartieri di Kharkiv. Tra i feriti ci sono quattro donne tra i 22 e i 53 anni e cinque uomini tra i 21 e i 37 anni". Secondo questa fonte, "condomini, garage, distributori di benzina, case e automobili sono stati danneggiati" e i soccorritori si sono mobilitati sui luoghi colpiti. Quotidiano.net - Attacchi russi a Kharkiv, 'almeno 9 feriti' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 21 ottobre 2024)nove persone sono rimaste ferite domenica sera negli, che hanno causato interruzioni di corrente inuna parte di questa grande città nel nord-est dell'Ucraina: lo riferiscono la polizia e le autorità locali. Questi bombardamenti avvengono mentre le autorità ucraine temono l'inizio di una nuova campagna russa dicontro le infrastrutture energetiche civili del Paese. "Oggi - scrive la polizia ucraina in un post su Telegram -, intorno alle 22:00 ora locale il nemico ha colpito tre quartieri di. Tra ici sono quattro donne tra i 22 e i 53 anni e cinque uomini tra i 21 e i 37 anni". Secondo questa fonte, "condomini, garage, distributori di benzina, case e automobili sono stati danneggiati" e i soccorritori si sono mobilitati sui luoghi colpiti.

