Art Days – Napoli Campania dal 21 al 27 ottobre

Art Days – Napoli Campania. Il programma della quarta edizione / 21-27 ottobre 2024 Con numerosi appuntamenti, prestigiosi ospiti e due giorni si apre l'edizione 2024 di Art Days – Napoli Campania: mostre, progetti espositivi speciali, eventi e aperture straordinarie di musei, gallerie e spazi privati e pubblici riuniti in una mappa del contemporaneo.

Al via Art Days Napoli Campania - una mappa del contemporaneo - Tra gli enti del territorio campano si conferma la presenza dei progetti di Collezione Agovino con From the inside, l’installazione di Niccolò De Napoli, Dino Morra_Gallery sarà presente con una collettiva di artisti emergenti ideata e curata da Ernesto Esposito (Adinolfi Cicala, Beatrice Alici , Stefano Avalis, Gianluca Capozzi, Noemi Durighello, Eugenio Giliberti). (Ildenaro.it)

Art Days : inizia oggi a Napoli l’evento diffuso di arte contemporanea - Ad essa seguirà l’incontro pomeridiano Conversazione su democrazia e comunità, presso la Fondazione Morra Greco. Si comincerà lunedì 21 ottobre all’Università Federico II di Napoli (Dipartimento di Studi Umanistici) con il talk Il place branding culturale attraverso i festival d’arte contemporanea, che spiegherà quanto questo tipo di kermesse possano valorizzare e definire l’identità di un luogo. (Metropolitanmagazine.it)

Napoli si prepara ad accogliere Art Days 2024 : mostre - installazioni e progetti speciali - Tra giovedì 24 ottobre e domenica 27 ottobre, nella Chiesa di San Potito, si terrà il progetto Arbor, curato da Mimmo di Marzio, che vedrà interazioni performative tra arte visiva e performance teatrale. L’evento si svolgerà in una mappa del contemporaneo, che guiderà i partecipanti attraverso diversi spazi espositivi, scoprendo opere d’arte che abbracciano vari medium e approcci stilistici. (Gaeta.it)