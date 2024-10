Anticipazioni Tempesta d’Amore: la puntata del 21 ottobre (Di lunedì 21 ottobre 2024) Anticipazioni Tempesta d’Amore: una nuova e sorprendente puntata di Tempesta d’Amore sta per essere trasmessa sugli schermi di Rete 4 a partire dalle 19:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostre Anticipazioni su Zon.it. Anticipazioni Tempesta d’Amore: la puntata del 21 ottobre Valentina cerca di avvicinarsi a Noah con la scusa delle lezioni di equitazione. Tuttavia, Noah è già coinvolto con Greta, e Valentina, su consiglio del padre Robert, decide di confessargli i suoi sentimenti. Nonostante ciò, Noah sembra sfuggente e distante. Zon.it - Anticipazioni Tempesta d’Amore: la puntata del 21 ottobre Leggi tutta la notizia su Zon.it (Di lunedì 21 ottobre 2024): una nuova e sorprendentedista per essere trasmessa sugli schermi di Rete 4 a partire dalle 19:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.: ladel 21Valentina cerca di avvicinarsi a Noah con la scusa delle lezioni di equitazione. Tuttavia, Noah è già coinvolto con Greta, e Valentina, su consiglio del padre Robert, decide di confessargli i suoi sentimenti. Nonostante ciò, Noah sembra sfuggente e distante.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tempesta d’amore - anticipazioni settimanali dal 21 al 25 ottobre 2024 : Eleni rivela a Markus che suo padre è Christoph - ma poi si pente - Questa nuova verità farà aumentare ancora di più la tensione tra Schwarzbach e Saalfeld. Valentina otterrà un contratto come tirocinante al Fürstenhof, grazie alle sue prestazioni nel corso della Festa di Primavera. In un successivo confronto con l’ex moglie però Markus, non potrà fare a meno di rinfacciarle di averlo sempre considerato come una seconda scelta rispetto a Christoph. (Superguidatv.it)

Nuovi colpi di scena in Tempesta d’Amore : anticipazioni dal 21 al 25 ottobre - L’urgenza degli eventi metterà a rischio la realizzazione del suo progetto. Mentre Valentina si preoccupa per le eventuali ripercussioni professionali della loro relazione, Yvonne tenterà di facilitare il riavvicinamento tra Noah e Greta, ignara della situazione già in atto. La salute di Vanessa e del nascituro diventa improvvisamente la priorità principale, e Max, il compagno, esprimerà la sua ... (Gaeta.it)

Tempesta d’Amore Anticipazioni Puntate Tedesche : Erik e Nicole - Sauna Bollente! La Malattia di Michael! - Passeranno le settimane ed il rapporto tra il dottore e la Alves darà sempre più cenni di rottura. Quel che è certo è che il dottore starà sempre più male e molti saranno i personaggi che s’interrogheranno sul suo strano comportamento. All’epoca dei fatti, il tradimento fu scoperto casualmente da André Konopka, che restò senza parole quando notò, su una rivista, la donna in dolce compagnia. (Uominiedonnenews.it)