Volley femminile B1 / Jesi vince a Bologna, la Clementina 2020 cede in casa al Giorgione (Di domenica 20 ottobre 2024) Pronta la reazione delle ragazze allenate da coach Sabbatini che hanno vinto a Bologna. Le esternazioni del presidente Gabriele Pieralisi hanno fatto centro VALLESINA, 20 ottobre 2024 – Prima vittoria stagione della Pieralisi Jesi che si impone in casa della Fcredil Bologna per 1-3. Meno fortunata la Clementina 2020 che perde il suo secondo incontro stagionale davanti al pubblico amico superata dal Giorgione per 3-0. CLASSIFICA Serie B1 Girone C – Azimut Giorgione, Cesena punti 6; Vicenza, Pieralisi Jesi 4; Riccione, Bologna, Cortina Express, Futura Te 3; Teodora Ravenna, Banca Annia 2; Life Volley, Arena Volley, Vergati Padova, Clementina 2020 0 QUI Clementina 2020 Debutto casalingo della stagione 24/25 amaro per la Clementina 2020 che cede 3-0 all’Azimut Giorgione. .com - Volley femminile B1 / Jesi vince a Bologna, la Clementina 2020 cede in casa al Giorgione Leggi tutta la notizia su .com (Di domenica 20 ottobre 2024) Pronta la reazione delle ragazze allenate da coach Sabbatini che hanno vinto a. Le esternazioni del presidente Gabriele Pieralisi hanno fatto centro VALLESINA, 20 ottobre 2024 – Prima vittoria stagione della Pieralisiche si impone indella Fcredilper 1-3. Meno fortunata lache perde il suo secondo incontro stagionale davanti al pubblico amico superata dalper 3-0. CLASSIFICA Serie B1 Girone C – Azimut, Cesena punti 6; Vicenza, Pieralisi4; Riccione,, Cortina Express, Futura Te 3; Teodora Ravenna, Banca Annia 2; Life, Arena, Vergati Padova,0 QUIDebuttolingo della stagione 24/25 amaro per lache3-0 all’Azimut

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

ROMA - L'ex Nainggolan: "L'esonero di De Rossi? I Friedkin non sanno molto di calcio" - "È stata una follia mandarlo via. Aveva fatto meglio di Mourinho, giovane, innamorato e conoscitore dell’ambiente, l’hanno cacciato senza dargli tempo di inserire tanti giocatori nuovi. E non lo merit ... (napolimagazine.com)

INTER - Marotta: "Si gioca troppo, dobbiamo sederci e parlarne" - "Innanzitutto bisogna dire che i giocatori fanno fatica a gestire lo stress fisico di tutte queste partite, come dimostrano i tanti infortuni. Con tutti questi impegni, è difficile fare una preparazio ... (napolimagazine.com)

Bologna club Battisodo di Pesaro: si tifa per il sociale - "Vogliamo dare un'altra immagine degli ultras, perché quei pochi violenti non devono rovinare l'immagine del vero tifo" su questa filosofia si fonda il Bologna club Battisodo (che prende il nome dall' ... (ansa.it)