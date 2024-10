Lanazione.it - Volley, Cascina vince il derby contro Casciavola

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di domenica 20 ottobre 2024)(Pisa), 20 ottobre 2024 -amaro per la Verodol CBDche fra le mura amiche cede 3-1 alla Pallavoloincassando così la seconda sconfitta consecutiva. La squadra di Tagliagambe scende in campo con Lilli in regia, Vaccaro opposta, Ciampalini e Bolognini centrale, Messina e Barsacchi schiacciatrici e Marsili libero. L’inizio è equilibrato anche le ospiti guidano il punteggio fino all’11/10 primo vantaggio delle rossoblù, che da questo momento in poi allungano grazie ad una buona serie di attacchi aiutati anche dalla difesa che regge l’urto delle avversarie. Finale di set al cardiopalma con la Verodol che vola 24/18, salvo poi vedersi annullare cinque set point e chiudere in extremis con il minimo scarto.