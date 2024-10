VIDEO | La "Luce" di Marianna Fontana illumina Alice nella città (Di domenica 20 ottobre 2024) Un viaggio all’interno del desiderio di ribellione di una giovanissima donna. Un rapporto padre figlia che lo spettatore è chiamato a immaginare, avendo a disposizione “solo” l’ausilio di una voce dall’altra parte della cornetta telefonica. Da un lato Tommaso Ragno, dall’altro Marianna Fontana Romatoday.it - VIDEO | La "Luce" di Marianna Fontana illumina Alice nella città Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Un viaggio all’interno del desiderio di ribellione di una giovanissima donna. Un rapporto padre figlia che lo spettatore è chiamato a immaginare, avendo a disposizione “solo” l’ausilio di una voce dall’altra parte della cornetta telefonica. Da un lato Tommaso Ragno, dall’altro

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Una luce abbaglia il cielo di Pescara : è la cometa del secolo? [FOTO-VIDEO] - La Tsuchinshan-Atlas è visibile ogni 80mila anni, praticamente una fortuna avvistarla, uno spettacolo più unico che raro. In questi giorni è ancora possibile vedere in cielo, a occhio nudo, quella che è stata definita la “Cometa del secolo”. Avvistata in tutta Italia, e non solo, abbondano le. (Ilpescara.it)

Sampdoria - Guardiola e il regalo di Fazio : il VIDEO del dono tutto blucerchiato - Il tecnico del Manchester City è stato omaggiato dal presentatore Fabio Fazio: ecco il video Durante il programma televisivo Che tempo che fa su Discovery, Pep Guardiola è stato ospite da Fabio Fazio. Fazio, grande tifoso della Sampdoria, ha regalato al […]. Dopo una lunga e interessante chiacchierata, il conduttore televisivo ha fatto una sorpresa all’allenatore. (Calcionews24.com)

VIDEO | Quella luce verde sullo Stretto - una giornata all'interno del faro di Capo Peloro - La luce verde si accende ogni sera a intervalli regolari, il suo fascio copre ben 38 chilometri di mare ed è fondamentale per le navi in transito. Il faro di Capo Peloro domina lo Stretto e anche per questo è uno dei simboli della città, costruito nella sua zona più suggestiva a cavallo tra lo... (Messinatoday.it)