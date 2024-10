Verso le regionali: chi sono i candidati di “Emilia Romagna per la Pace, Ambiente e il Lavoro” (con Pci, Prc e Pap) (Di domenica 20 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYFederico Serra è il terzo candidato alla presidenza per le prossime elezioni regionali, sostenuto dalla lista "Emilia Romagna per la Pace, Ambiente e il Lavoro", composta da esponenti di tre partiti della sinistra radicale: Partito di Bolognatoday.it - Verso le regionali: chi sono i candidati di “Emilia Romagna per la Pace, Ambiente e il Lavoro” (con Pci, Prc e Pap) Leggi tutta la notizia su Bolognatoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYFederico Serra è il terzo candidato alla presidenza per le prossime elezioni, sostenuto dalla lista "per lae il", composta da esponenti di tre partiti della sinistra radicale: Partito di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Emilia-Romagna per la pace - l’ambiente e il lavoro” - i candidati modenesi per le Regionali - La lista “Emilia-Romagna per la pace, l’ambiente e il lavoro”, promossa da Rifondazione Comunista, Potere al Popolo e Partito Comunista Italiano, ha ufficializzato le liste in tutti i collegi elettorali dell'Emilia Romagna per le elezioni di novembre. Migliaia di cittadine e cittadini hanno... (Modenatoday.it)

Elezioni regionali - c'è l'allerta meteo rossa : slitta l'evento di de Pascale "Cara Romagna" - A causa dell’allerta meteo rossa per criticità idraulica, attiva sul territorio dalla mezzanotte di venerdì alla mezzanotte di sabato, l’evento "Cara Romagna. Il mio impegno per la terra che mi ha cresciuto", organizzato dal candidato alla presidenza della Regione Emilia-Romagna Michele de... (Forlitoday.it)

Elezioni Regionali - come funziona il voto per il Presidente e il 50 consiglieri in Emilia-Romagna - Per il rinnovo del governo della Regione, domenica 17 e lunedì 18 novembre si svolgono le elezioni in Emilia-Romagna, con cui si sceglie il Presidente della Regione e i consiglieri dell'Assemblea Legislativa. E' la legge regionale luglio 2014, n. 21, che regola il meccanismo di elezione... (Forlitoday.it)