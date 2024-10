Venezia-Atalanta 0-0, la diretta live dal Penzo (Di domenica 20 ottobre 2024) Venezia - Atalanta Venezia (3-4-2-1): Stankovic, Sagrado, Idzes, Svoboda, Zampano, Nicolussi Caviglia, Duncan, Candela, Ellertsson, Oristanio, Pohjanpalo. A disp. Joronen, Bertinato, Grandi, Haps, Busio, Gytkjaer, Yeboah, Altare, Crnigoj, Schingtienne, Andersen, Raimondo, Carboni, El Haddadi Veneziatoday.it - Venezia-Atalanta 0-0, la diretta live dal Penzo Leggi tutta la notizia su Veneziatoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024)(3-4-2-1): Stankovic, Sagrado, Idzes, Svoboda, Zampano, Nicolussi Caviglia, Duncan, Candela, Ellertsson, Oristanio, Pohjanpalo. A disp. Joronen, Bertinato, Grandi, Haps, Busio, Gytkjaer, Yeboah, Altare, Crnigoj, Schingtienne, Andersen, Raimondo, Carboni, El Haddadi

Venezia-Atalanta 0-0 LIVE : comincia il match! - Allo Stadio Penzo il match valido per la 8ª giornata di Serie A tra Juve-Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Venezia-Atalanta, valevole per la 8ª giornata del campionato di Serie A Enilive 2024/2025. PRIMO TEMPO. (Calcionews24.com)

Stankovic scalza Joronen - prima da titolare! Un altro dell’Inter in Venezia-Atalanta - Insieme a lui anche un altro giocatore di proprietà dell’Inter, in prestito ai lagunari. Non solo Filip Stankovic: un altro giocatore dell’Inter da titolare in Venezia-Atalanta DUE NERAZZURRI – Nella partita Venezia-Atalanta delle ore 15 non ci sarà soltanto Filip Stankovic da titolare dei giocatori in prestito dall’Inter. (Inter-news.it)

Venezia-Atalanta (domenica 20 ottobre 2024 ore 15 : 00) : formazioni ufficiali - quote - pronostici - Il calendario non aiuta […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici . Il Venezia torna dalla sosta con l’obiettivo di dimenticare le ultime due giornate nelle quali il copione ha seguito lo stesso svolgimento nelle trasferte contro Roma e Verona, vantaggio degli uomini di Di Francesco che poi vengono raggiunti e sorpassati nel finale come è successo al Bentegodi con l’autogol di Joronen. (Infobetting.com)