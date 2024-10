Trapianto di fegato salva vita a una neonata di 7 mesi: l’operazione eseguita a Torino (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Una neonata di soli sette mesi ha ricevuto un Trapianto di fegato presso l’ospedale Molinette della Città della Salute di Torino, un intervento che ha rappresentato un’importante vittoria per la pediatria torinese. Grazie a un’operazione innovativa e complessa, svolta da un team di esperti, la piccola paziente ha potuto superare una rara malformazione delle vie biliari, che aveva messo a rischio la sua vita imminente. L’intervento, che ha richiesto l’utilizzo della parte sinistra del fegato di un donatore pediatrico e un autoTrapianto della vena giugulare, segna un nuovo traguardo nella cura di malformazioni epatiche infantili. La malformazione e l’intervento iniziale La neonata è stata diagnosticata a febbraio con una rara malformazione delle vie biliari, una condizione che ostacola il corretto drenaggio della bile, causando gravi problemi epatici. Gaeta.it - Trapianto di fegato salva vita a una neonata di 7 mesi: l’operazione eseguita a Torino Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Unadi soli setteha ricevuto undipresso l’ospedale Molinette della Città della Salute di, un intervento che ha rappresentato un’importante vittoria per la pediatria torinese. Grazie a un’operazione innovativa e complessa, svolta da un team di esperti, la piccola paziente ha potuto superare una rara malformazione delle vie biliari, che aveva messo a rischio la suaimminente. L’intervento, che ha richiesto l’utilizzo della parte sinistra deldi un donatore pediatrico e un autodella vena giugulare, segna un nuovo traguardo nella cura di malformazioni epatiche infantili. La malformazione e l’intervento iniziale Laè stata diagnosticata a febbraio con una rara malformazione delle vie biliari, una condizione che ostacola il corretto drenaggio della bile, causando gravi problemi epatici.

