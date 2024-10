Inter-news.it - Svilar: «Decisiva la deviazione di Dybala. Siamo dispiaciuti»

(Di domenica 20 ottobre 2024)ha parlato in conferenza stampa dopo la partita tra Roma e Inter. Il giocatore giallorosso ha commentato il match. Le sue parole raccolte dall’inviato presente sul posto. CONFERENZA STAMPAPOST-PARTITA DI ROMA-INTER CONFERENZA– Mireha commentato Roma-Inter durante la conferenza stampa post partita. L’Inter in fase difensiva non ha sbagliato nulla, la Roma sì. La differenza è stata lì? Credo di sì,per il risultato. La delusione di questo inizio? Dobbiamo uscire tutti insieme, se giochiamo così vinceremo tante partite. Ti senti un leader? Mi sento come tutti gli altri, lavorando il meglio possibile. Non penso al mercato, solo al campo. La reazione di? Penso di sì, oggi ha fatto un grande lavoro difensivo,stati sfortunati.