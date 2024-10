Super rimonta di Marquez, trionfo show a Phillip Island: “Vittoria che dà fiducia” (Di domenica 20 ottobre 2024) Marc Marquez corre più veloce della sfortuna e nonostante una partenza incredibile (il tear off del 93 finisce sotto la gomma posteriore appena prima del semaforo verde) lo spagnolo recupera dalla 13ª alla 1ª posizione trovando il terzo sigillo stagionale. Una prova maiuscola che consolida la Ravennatoday.it - Super rimonta di Marquez, trionfo show a Phillip Island: “Vittoria che dà fiducia” Leggi tutta la notizia su Ravennatoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Marccorre più veloce della sfortuna e nonostante una partenza incredibile (il tear off del 93 finisce sotto la gomma posteriore appena prima del semaforo verde) lo spagnolo recupera dalla 13ª alla 1ª posizione trovando il terzo sigillo stagionale. Una prova maiuscola che consolida la

