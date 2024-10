Serie B 2024 2025 Frosinone in crisi | la Reggiana batte i ciociari 2-0

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di domenica 20 ottobre 2024)sempre più in. Nel match della nona giornata diB, la squadra di Vincenzo Vivarini perde 2-0 sul campo dellae resta in ultima posizione con sei punti. È una doppietta di Vido (14? e rigore al 64?) a regalare i tre punti ad unache non vinceva dallo scorso 27 agosto. La formazione granata sale così a quota 12 e torna a riaffacciarsi nei piani alti della classifica. Torna a vincere la Cremonese che in trasferta2-1 la Juve Stabia grazie alle reti di Antov (3?) e Vazquez (73?), che rendono inutile il gol del momentaneo pareggio su rigore di Adorante (21?). Debutto con vittoria per Corini che aggancia le Vespe (reduci da due successi di fila) a 14 punti in classifica. Pareggio per 1-1 tra Carrarese e Mantova: al 68? Mancuso apre le marcature, ma tre minuti più tardi è Schiavi a ristabilire la parità.