Serie A, Venezia-Atalanta 0-2 e Lecce-Fiorentina 0-6: le cronache delle gare (Di domenica 20 ottobre 2024) Calciomercato.it vi offre il match del ‘Penzo’ tra il Venezia di Di Francesco e l’Atalanta di Gasperini e quello del ‘Via del Mare’ tra il Lecce di Gotti e la Fiorentina di Palladino in tempo reale L’Atalanta e la Fiorentina fanno visita nell’ordine al Venezia e al Lecce nelle gare valide per l’ottava giornata del campionato di Serie A. Due sfide che mettono in palio punti importanti in chiave coppe europee e salvezza che saranno dirette rispettivamente da Zufferli di Udine e da Fourneau di Roma. Gasperini e Di Francesco, allenatori di Atalanta e Venezia (foto Ansa) – Calciomercato.itDa un lato, allo stadio ‘Penzo’, i nerazzurri di Gian Piero Gasperini vogliono dare seguito al largo successo ottenuto contro il Genoa prima della sosta per le Nazionali per risalire la classifica. Calciomercato.it - Serie A, Venezia-Atalanta 0-2 e Lecce-Fiorentina 0-6: le cronache delle gare Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Calciomercato.it vi offre il match del ‘Penzo’ tra ildi Di Francesco e l’di Gasperini e quello del ‘Via del Mare’ tra ildi Gotti e ladi Palladino in tempo reale L’e lafanno visita nell’ordine ale alnellevalide per l’ottava giornata del campionato diA. Due sfide che mettono in palio punti importanti in chiave coppe europee e salvezza che saranno dirette rispettivamente da Zufferli di Udine e da Fourneau di Roma. Gasperini e Di Francesco, allenatori di(foto Ansa) – Calciomercato.itDa un lato, allo stadio ‘Penzo’, i nerazzurri di Gian Piero Gasperini vogliono dare seguito al largo successo ottenuto contro il Genoa prima della sosta per le Nazionali per risalire la classifica.

