Sanità, al via in tutta la regione la campagna contro il virus respiratorio sinciziale (Di domenica 20 ottobre 2024) Al via da lunedì 21 in tutta l'Emilia-Romagna la campagna di immunizzazione dei bambini contro il virus respiratorio sinciziale, responsabile della bronchiolite nei neonati. La profilassi, con una singola dose dell'anticorpo monoclonale nirsevimab, in attesa delle raccomandazioni del Ministero Ferraratoday.it - Sanità, al via in tutta la regione la campagna contro il virus respiratorio sinciziale Leggi tutta la notizia su Ferraratoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Al via da lunedì 21 inl'Emilia-Romagna ladi immunizzazione dei bambiniil, responsabile della bronchiolite nei neonati. La profilassi, con una singola dose dell'anticorpo monoclonale nirsevimab, in attesa delle raccomandazioni del Ministero

