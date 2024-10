Roma-Inter, la MOVIOLA LIVE: Cristante su Thuram, proteste nerazzurre per fallo e rosso non dati (Di domenica 20 ottobre 2024) Roma-Inter, in scena alle 20.45 allo Stadio Olimpico, è il posticipo che chiude la domenica dell`ottava giornata di Serie A. Di seguito gli Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di domenica 20 ottobre 2024), in scena alle 20.45 allo Stadio Olimpico, è il posticipo che chiude la domenica dell`ottava giornata di Serie A. Di seguito gli

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Roma-Inter 0-0 al 45? : due tegole per Inzaghi! Traversa Mkhitaryan - Termina sul punteggio di 0-0 il primo tempo di Roma-Inter, sfida valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A (segui QUI il nostro live testuale). Al 40?, forte ripartenza giallorossa con Pellegrini, che va via in dribbling a Bastoni e calcia dal limite: bravissimo Sommer a distendersi. (Inter-news.it)

Perché Calhanoglu è stato sostituito in Roma-Inter - Il Roma-Inter di Hakan Calhanoglu è durato poco più di sette minuti, poi il centrocampista turco ha chiesto il cambio per un infortunio e... (Calciomercato.com)

Roma-Inter 0-0 al 45' : errore di Sommer con la palla che finisce sul palo - traversa di Mkhitaryan - IL TABELLINO Roma-Inter 0-0 MARCATORI: ASSIST: ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Konè, Cristante, Zalewski; Dybala,... (Calciomercato.com)