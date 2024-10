Roma-Inter: Cristante su Thuram, proteste nerazzurre per fallo e rosso non dati (Di domenica 20 ottobre 2024) Roma-Inter, in scena alle 20.45 allo Stadio Olimpico, è il posticipo che chiude la domenica dell`ottava giornata di Serie A. Di seguito gli Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di domenica 20 ottobre 2024), in scena alle 20.45 allo Stadio Olimpico, è il posticipo che chiude la domenica dell`ottava giornata di Serie A. Di seguito gli

Lautaro time : Inter cinica con la Roma. Preoccupano gli infortuni di Calha e Acerbi - A Roma, contro i giallorossi, una trasferta ostica che i nerazzurri superano tra le difficoltà. Il terzo a entrare nello stesso slot è Dumfries, il migliore o giù di lì, l'arma che tiene all'erta difensivamente una Roma riversata nella metà campo avversaria, sebbene con difficoltà a incrinare il muro eretto dall'Inter. (Sport.quotidiano.net)

Inter di corto muso come le rivali : a Roma ci pensa Lautaro - il miglior marcatore straniero nerazzurro - The post Inter di corto muso come le rivali: a Roma ci pensa Lautaro, il miglior marcatore straniero nerazzurro appeared first on SportFace. L’Inter risponde alle sue rivali e lo fa nello stesso identico modo: una vittoria di corto muso che arriva al termine di una partita dura, in cui sono successe tante cose e in cui alla fine, quasi per inerzia, è arrivato l’episodio che i campioni d’Italia ... (Sportface.it)

Pagelle Roma-Inter - Svilar tiene a galla (7) - Zalewski e Celik si fanno ricordare per gli errori (5) - Le pagelle di Roma-Inter 0-1. I giallorossi approcciano bene e il pressing alto mette in difficoltà l'Inter, soprattutto dopo l'uscita di Calhanoglu. Roma-Inter 0-1, le pagelle dei... (Ilmessaggero.it)