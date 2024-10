Philip Morris e altri giganti del tabacco verso risarcimenti miliardari: chi chiede il conto (Di domenica 20 ottobre 2024) Le multinazionali del tabacco tremano, e con loro i portafogli: Philip Morris, British American Tobacco e Japan Tobacco potrebbero essere costrette a staccare un assegno da 23,6 miliardi di dollari. È questa la cifra che aleggia sul tavolo delle trattative in Canada, dove un arbitrato potrebbe finalmente chiudere un caso legale che va avanti da anni. La causa sarebbero le vittime del tabacco, fumatori ed ex fumatori colpiti da gravi malattie, chiedono giustizia per decenni di silenzio colpevole delle aziende. Le divisioni canadesi dei tre giganti del tabacco hanno rivelato che la cifra è frutto di una mediazione ordinata dalla magistratura, che sembra essere ormai alle battute finali. Quifinanza.it - Philip Morris e altri giganti del tabacco verso risarcimenti miliardari: chi chiede il conto Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Le multinazionali deltremano, e con loro i portafogli:, British American Tobacco e Japan Tobacco potrebbero essere costrette a staccare un assegno da 23,6 miliardi di dollari. È questa la cifra che aleggia sul tavolo delle trattative in Canada, dove un arbitrato potrebbe finalmente chiudere un caso legale che va avanti da anni. La causa sarebbero le vittime del, fumatori ed ex fumatori colpiti da gravi malattie, chiedono giustizia per decenni di silenzio colpevole delle aziende. Le divisioni canadesi dei tredelhanno rivelato che la cifra è frutto di una mediazione ordinata dalla magistratura, che sembra essere ormai alle battute finali.

