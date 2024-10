Perché Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini si sono lasciati, c’entrerebbe Flavio Briatore (Di domenica 20 ottobre 2024) Elisabetta Gregoraci ha recentemente annunciato la fine della storia d'amore con Giulio Fratini. Stando ad alcune indiscrezioni, uno dei motivi della rottura riguarderebbe l'ex marito della showgirl Flavio Briatore. Fanpage.it - Perché Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini si sono lasciati, c’entrerebbe Flavio Briatore Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di domenica 20 ottobre 2024)ha recentemente annunciato la fine della storia d'amore con. Stando ad alcune indiscrezioni, uno dei motivi della rottura riguarderebbe l'ex marito della showgirl

Elisabetta Gregoraci - il retroscena sulla rottura con Giulio Fratini : «Non tollerava Briatore» - L’epilogo, non tanto felice, sarebbe arrivato «circa un mese fa e sarebbe giunto dopo una discussione animata, un po’ di lacrime versate e la consapevolezza che qualcosa di profondo si era ineluttabilmente spezzato in quell’amore in cui tanto Elisabetta aveva investito». I motivi della rottura sono molteplici, Oggi rivela che Giulio Fratini «mal tollerava la presenza costante di Flavio ... (Metropolitanmagazine.it)

Il treno - la riservatezza - l'addio : la storia d'amore tra Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini - Elisabetta Gregoraci e l'imprenditore Giulio Fratini si sono conosciuti in treno, poi l'incontro casuale avvenuto molto tempo dopo ha dato inizio a una storia d'amore durata due anni e vissuta con estrema riservatezza. (Ilgiornale.it)

“Flavio Briatore? Non ci siamo mai lasciati. Con Giulio Fratini è finita ed è stata una mia scelta” : Elisabetta Gregoraci si confessa a La Volta Buona - “Sono single”, ha detto, infatti, Gregoraci, rivelando la fine della sua storia con Giulio Fratini e confermando le indiscrezioni trapelate negli ultimi giorni: “Sono stata io a fare questa scelta”, ha raccontato la 44enne. È una Elisabetta Gregoraci rinnovata quella che si è presentata nel salotto di Caterina Balivo a La Volta Buona. (Ilfattoquotidiano.it)