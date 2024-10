Pace tra Raoul Bova e Selvaggia Lucarelli dopo la lite del 2018 a Ballando con le Stelle: il gesto in diretta (Di domenica 20 ottobre 2024) "Facciamo Pace?": Selvaggia Lucarelli e Raoul Bova chiudono il capitolo della lite del 2018 L'articolo Pace tra Raoul Bova e Selvaggia Lucarelli dopo la lite del 2018 a Ballando con le Stelle: il gesto in diretta proviene da Blog TivvĂą - La tivvĂą in un blog. Blogtivvu.com - Pace tra Raoul Bova e Selvaggia Lucarelli dopo la lite del 2018 a Ballando con le Stelle: il gesto in diretta Leggi tutta la notizia su Blogtivvu.com (Di domenica 20 ottobre 2024) "Facciamo?":chiudono il capitolo delladelL'articolotraladelcon le: ilinproviene da Blog TivvĂą - La tivvĂą in un blog.

BALLANDO CON LE STELLE : RAOUL BOVA IN PISTA - SPAREGGI - ELIMINAZIONI E I TALENTI NIP - Le tre voci avranno la possibilità di contestare le votazioni e in una fase della gara di smentirle premiando qualcuno dei concorrenti “penalizzati”. Il giudizio finale su eliminazioni e promozioni spetterà sempre al pubblico da casa. Al suo fianco, i temuti giurati: Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. (Bubinoblog)

Ballando con le Stelle - Raoul Bova e Selvaggia Lucarelli : pace fatta con un bacio - Raoul Bova arriva nello studio di Ballando con le Stelle, dove sabato 19 settembre è (molto) atteso nelle vesti di Ballerino per un notte e trova ad aspettarlo un, forse inatteso, ramoscello d’olivo da parte di Selvaggia Lucarelli,  che non esita ad accettare come avrebbe fatto il suo don Massimo. (Today.it)

Bova è il primo concorrente di Ballando con le Stelle 2025 : promessa di Raoul - com/ZYNd0ASDlk — trashtvstellare (@tvstellare) October 19, 2024 Bova su Don Matteo e Ballando con le Stelle. Tu l’hai promesso, sei disposto a firmare?” Raoul ha preso il foglio che gli ha porto Paolo e ha detto: “Ma sì, firmiamo!“. L’ospitata di Raoul Bova a Ballando con le Stelle ha riservato delle grosse sorprese. (Biccy.it)