Napoli: rissa tra minori, 15enne accoltellato al centro commerciale di Casoria (Di domenica 20 ottobre 2024) Napoli, 20 ottobre 2024 – Una rissa tra giovani è sfociata in tragedia nella serata di ieri, poco prima della mezzanotte, nei pressi di un centro commerciale a Casoria, provincia di Napoli. Un 15enne è rimasto gravemente ferito dopo essere stato accoltellato all'altezza del fegato. Immediato l'intervento dei Carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Casoria e dei militari della tenenza di Arzano, allertati per la presenza di un minorenne in gravi condizioni. La ricostruzione dell'accaduto Dalle prime informazioni raccolte sul luogo, sembra che la lite sia scoppiata per motivi ancora da chiarire. Il giovane, vittima di un fendente, è stato prontamente trasportato all'Ospedale del Mare di Napoli, dove è stato ricoverato in condizioni critiche, ma, secondo le ultime notizie, non sarebbe in pericolo di vita.

