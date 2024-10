Movieplayer.it - Megalopolis, una riflessione su come il cinema possa ispirare il futuro

Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) Il film apre al dibattito approfondito sule sul suo rapporto con la realtà. Per cercare di coglierlo bisogna però parlare della gestazione del progetto, della vita del regista, della sua poetica e del suo studio sull'immagine filmica. Uno degli obiettivi che la criticatografica deve porsi (oggi più di ieri) è quello di cercare di aiutare lo spettatore ad avere uno sguardo più analitico rispetto al testo audiovisivo, qualcosa oltre il sistema d'opinione bipartisan sempre più in voga, in modo da potergli consentire non solo la comprensione, ma anche un godimento più rotondo rispetto a ciò che vede su qualsivoglia schermo. Ci sono, per provare a fare un'operazione così ambiziosa, dei film che lo consentono più di altri per importanza dei contenuti, peso del lavoro e impatto sul contemporaneo. È straordinario poter dire che, oggi, nel 2024,