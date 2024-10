Mario Sechi: chi sbarca, resta. Così saremo invasi (Di domenica 20 ottobre 2024) Il conflitto aperto dalla magistratura con il governo Meloni non è frutto del caso, tanto meno «dell'applicazione della legge», come dicono a sinistra, con il sopracciglio sollevato, per sostenere che i giudici obbediscono automaticamente alla norma. Si tratta di una finzione, una parte potente della magistratura (con la collaborazione di pezzi dell'alta amministrazione) sta manipolando la giustizia per realizzare un'agenda politica alimentata da furore ideologico. Ieri era l'utopia delle toghe comuniste, oggi è quella dei “progressisti” (il segretario dell'Anm, Giuseppe Santalucia, in un dibattito con il sottoscritto, ha affermato candidamente che «la Costituzione è progressista»), l'obiettivo è quello di smontare il programma del governo, pezzo dopo pezzo, fino a svuotare il programma del centrodestra. Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Il conflitto aperto dalla magistratura con il governo Meloni non è frutto del caso, tanto meno «dell'applicazione della legge», come dicono a sinistra, con il sopracciglio sollevato, per sostenere che i giudici obbediscono automaticamente alla norma. Si tratta di una finzione, una parte potente della magistratura (con la collaborazione di pezzi dell'alta amministrazione) sta manipolando la giustizia per realizzare un'agenda politica alimentata da furore ideologico. Ieri era l'utopia delle toghe comuniste, oggi è quella dei “progressisti” (il segretario dell'Anm, Giuseppe Santalucia, in un dibattito con il sottoscritto, ha affermato candidamente che «la Costituzione è progressista»), l'obiettivo è quello di smontare il programma del governo, pezzo dopo pezzo, fino a svuotare il programma del centrodestra.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Mario Sechi : La maratona che il governo sta vincendo - 962,5 miliardi), in aumento di 11,9 miliardi rispetto al mese precedente. Due sono le parole chiave per arrivare alla fine della legislatura e chiedere di nuovo fiducia agli italiani: pragmatismo e realismo. Siamo sulla buona strada. Quella fase è (quasi) chiusa, la terza legge di Bilancio firmata da Meloni e Giorgetti è in realtà la prima scritta in uscita dall'emergenza: non aumenta le tasse, ... (Liberoquotidiano.it)

Crozza nei panni di Mario Sechi : «Giorgia Meloni la premier più amata al mondo? Non lo dico io ma l’Ocse…» – Il video - «Che sia la premier più amata al mondo non lo dico io…lo dice l’OCSE…a Hollywood hanno messo le impronte delle mani vicino a quelle di Sylvester Stallone». In Fratelli di Crozza, in onda ogni venerdì in prima serata su Nove e in streaming su discovery+, Maurizio Crozza stavolta indossa i panni di Mario Sechi, ex capo ufficio stampa di Giorgia Meloni, sempre pronto a prendere le sue difese: «Ma ... (Open.online)

Mario Sechi : Bruciano soldi e poi battono cassa - Nell'autosalone non ci sono cassette di frutta e verdura, pannolini e liquori, ma una macchina che è la sintesi del nostro sapere tecnologico. . Messa a segno la mirabile impresa di guidare l'auto al buio a fari spenti, Tavares l'altro ieri si è presentato in Parlamento e ha chiesto nuovi sussidi statali per vendere l'auto elettrica. (Liberoquotidiano.it)