Maltempo, cancellazioni e limitazioni dei treni sulla Bologna- Pistoia. Linea interrotta tra Marradi e Faenza (Di domenica 20 ottobre 2024) Firenze, 20 ottobre 2024 – L’ondata di Maltempo che si è abbattuta sulla Toscana, ma soprattutto sull’Emilia Romagna, causa disagi per chi utilizza le linee ferroviarie locali. sulla Linea Bologna-Pistoia la circolazione è ancora sospesa dalle ore 5,30 di stamane (sabato 20 ottobre) tra Casalecchio Garibaldi e Sasso Marconi per l'allagamento della sede ferroviaria. I treni regionali possono subire cancellazioni e limitazioni di percorso. Lo si apprende dal sito di trenitalia. Circolazione regolare invece sulla rete ad Alta velocità. sulla Linea Faenza-Firenze via Borgo San Lorenzo la circolazione è sospesa tra Marradi e Faenza per un alert del sistema di monitoraggio dei movimenti franosi Lanazione.it - Maltempo, cancellazioni e limitazioni dei treni sulla Bologna- Pistoia. Linea interrotta tra Marradi e Faenza Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Firenze, 20 ottobre 2024 – L’ondata diche si è abbattutaToscana, ma soprattutto sull’Emilia Romagna, causa disagi per chi utilizza le linee ferroviarie locali.la circolazione è ancora sospesa dalle ore 5,30 di stamane (sabato 20 ottobre) tra Casalecchio Garibaldi e Sasso Marconi per l'allagamento della sede ferroviaria. Iregionali possono subiredi percorso. Lo si apprende dal sito ditalia. Circolazione regolare invecerete ad Alta velocità.-Firenze via Borgo San Lorenzo la circolazione è sospesa traper un alert del sistema di monitoraggio dei movimenti franosi

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maltempo in Emilia-Romagna - un morto in provincia di Bologna - È stato individuato dall’elicottero dei vigili del fuoco il corpo senza vita di un ragazzo di 20 anni disperso a Botteghino di Zocca (Comune di Pianoro, nel Bolognese), dopo che l’auto su cui viaggiava è stata travolta dalla piena del torrente Zena. La presidente facente funzione della Regione, Irene Priolo, ha invitato i residenti a seguire alla lettera le indicazioni dei sindaci. (Lettera43.it)

Maltempo a Bologna : la Protezione Civile Trentina Interviene per Emergenti Allagamenti - È in queste situazioni di emergenza che la solidarietà e la cooperazione tra territori si rivelano decisive per la gestione delle crisi climatiche. La collaborazione tra enti e comunità Questo episodio di maltempo ha messo in evidenza l’importanza della collaborazione tra diverse forze e enti, dall’organizzazione della Protezione Civile Trentina fino ai vigili del fuoco locali e ai servizi di ... (Gaeta.it)

Maltempo - alluvioni a Bologna e Cesenatico : treni sospesi e blackout - Il sindaco Matteo Lepore, di fronte a una situazione fuori controllo, ha chiesto ai cittadini di restare chiusi in casa e, nelle aree più colpite, di cercare rifugio ai piani alti. A Bologna, il diluvio ha trasformato la città in un caotico mosaico di strade allagate. Gli effetti si sono fatti sentire anche sulla linea Bologna-Verona, dove i ritardi toccano picchi di oltre un’ora e mezza. (Quifinanza.it)