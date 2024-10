Gaeta.it - Maltempo a Modena: chiuso il traffico su ponti e strade nella provincia

(Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’ondata diche ha colpitoe l’interaha causato una serie di chiusure stradali e ponte in condizioni precarie. Le forti piogge hanno superato la soglia di sicurezza, mettendo a rischio infrastrutture e sicurezza dei cittadini. Le autorità locali hanno dunque emesso provvedimenti per garantire la sicurezza, e i residenti sono stati avvisati riguardo achiusi. Chiusure deidiA seguito dell’eccezionale , sono stati chiusi importanti pontedi. Il Ponte Alto e il Ponte dell’Uccellino, così come il ponte sul Tiepido in via Curtatona, sono stati interdetti ala causa del forte innalzamento delle acque. Durante la scorsa notte, le chiusure si sono ampliate includendo anche isul Navicello Vecchio e sul fiume Panaro.