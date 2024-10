M5s: il garante è in pericolo, ma Grillo ha ancora delle carte da giocare (Di domenica 20 ottobre 2024) Beppe Grillo è il fondatore del M5s insieme a Gianroberto Casaleggio. La storia del Movimento è iniziata nel 2009 e sin da quell'anno Grillo ha combattuto per la democrazia diretta, che ironicamente potrebbe ora causare la sua eliminazione dal suo stesso partito L'articolo M5s: il garante è in pericolo, ma Grillo ha ancora delle carte da giocare proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - M5s: il garante è in pericolo, ma Grillo ha ancora delle carte da giocare Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Beppeè il fondatore del M5s insieme a Gianroberto Casaleggio. La storia del Movimento è iniziata nel 2009 e sin da quell'annoha combattuto per la democrazia diretta, che ironicamente potrebbe ora causare la sua eliminazione dal suo stesso partito L'articolo M5s: ilè in, mahadaproviene da Il Difforme.

Vuoi tu abolire il Garante Beppe Grillo? - Firenze, 18 ottobre 2024 – Ordunque, per la prima volta, dopo le schermaglie a colpi di lettere fra il co-fondatore del M5S e il presidente del M5S, c’è un passo concreto, visibile, tangibile. . In un documento redatto da Avventura Urbana, società di mediazione radicata a Torino, e ingaggiata per gestire la discussione del M5S in questa delicata fase di passaggio, si ipotizza l’eliminazione ... (Quotidiano.net)

M5S - Beppe Grillo a rischio : nella costituente si valuta l’eliminazione del Garante - “Vi chiediamo di avanzare delle proposte” per “garantire l’integrità e l’efficienza dei processi decisionali, ad esempio: ridurre i poteri del Presidente in favore di processi decisionali più collegiali e rivedere i meccanismi decisionali relativi alla selezione dei candidati; ridurre i poteri del Garante (o eliminarlo del tutto)“, si legge nel documento, corredato da una ‘Nota metodologica ... (Lapresse.it)

Conte sorprende Grillo su simbolo - nome e garante. E il fondatore M5S prepara il ricorso - Se per l'Elevato tale argomento non può essere neanche discusso, non la pensa allo stesso modo Conte, che invece vorrebbe poter contare, sin da subito, su un cerchio magico di fedelissimi, che certamente non può essere pro tempore. Scelta fondamentale per l'universo pentastellato, che fino a domenica sarà chiamato a mettere “un cuore” sugli argomenti per quali sia urgente avviare una riflessione. (Iltempo.it)