Leclerc primo e Sainz secondo, delirio-Ferrari! Clamorosa doppietta Rossa, Mondiale riaperto?

(Di domenica 20 ottobre 2024)nel Gp Usa di Austin di Formula 1. A trionfare sul circuito texano è il monegasco Charlesdavanti allo spagnolo Carlos. A completare il podio è l'olandese della Red Bull Max Verstappen, vincitore ieri della gara sprint, che si lascia alle spalle il rivale principale per il titolo, l'inglese della McLaren Lando Norris. In realtà é stato proprio Norris a tagliare per terzo il traguardo, ma ha dovuto scontare 5 secondi di penalità inflittagli per una scorrettezza commessa nel sorpasso su Verstappen, alla curca 12 del 52esimo giro. Quinta piazza per l'altra McLaren, quella dell'australiano Oscar Piastri che precede l'inglese della Mercedes George Russell, il messicano della Red Bull Sergio Perez e il tedesco della Haas Nico Hulkenberg. Lawson e Colapinto hanno chiuso la Top-10.