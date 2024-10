Laura Maddaloni, chi è la moglie di Clemente Russo (Di domenica 20 ottobre 2024) Laura Maddaloni è una judoka, sport è nel dna della famiglia, basti pensare infatti che il padre Giovanni Maddaloni è un allenatore di Judo, così come sono noti sportivi, con tanto di palmares importante, i fratelli Marco e Pino. Ed è stato proprio quest’ultimo nel 2000 a Sydney ad aggiudicarsi la medaglia d’oro alle Olimpiadi. Laura Maddaloni nel corso della sua carriera agonistica ha ottenuto importanti risultati. La passione e l’amore per lo sport in generale, invece, la condivide con il marito: il pugile Clemente Russo. Con lui è pronta a condividere una nuova avventura, a quanto pare infatti la coppia sarebbe nel cast della prossima edizione de L’Isola dei famosi in partenza da marzo, dopo la conclusione del Grande Fratello Vip. Laura Maddaloni e la carriera nello sport Laura Maddaloni è nata l’11 aprile del 1980 a Napoli. Metropolitanmagazine.it - Laura Maddaloni, chi è la moglie di Clemente Russo Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di domenica 20 ottobre 2024)è una judoka, sport è nel dna della famiglia, basti pensare infatti che il padre Giovanniè un allenatore di Judo, così come sono noti sportivi, con tanto di palmares importante, i fratelli Marco e Pino. Ed è stato proprio quest’ultimo nel 2000 a Sydney ad aggiudicarsi la medaglia d’oro alle Olimpiadi.nel corso della sua carriera agonistica ha ottenuto importanti risultati. La passione e l’amore per lo sport in generale, invece, la condivide con il marito: il pugile. Con lui è pronta a condividere una nuova avventura, a quanto pare infatti la coppia sarebbe nel cast della prossima edizione de L’Isola dei famosi in partenza da marzo, dopo la conclusione del Grande Fratello Vip.e la carriera nello sportè nata l’11 aprile del 1980 a Napoli.

Pino e Laura Maddaloni - chi sono il fratello e la sorella di Marco Maddaloni : “Ci unisce la stessa passione” - In carriera la sportiva ha conquistato per 8 volte il titolo di campionessa d’Italia, mentre ai campionati del mondo ha conquistato per due volte la medaglia di bronzo; inoltre, in carriera è stata insignita per due volte con il collare d’oro al merito sportivo. In carriera ha inoltre conquistato per 13 volte il titolo di Campione d’Italia, per poi occuparsi della guida tecnica della nazionale ... (Metropolitanmagazine.it)