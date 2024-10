La vita palermitana di Bovo tra rimpianti e addii: "Peccato per come si è chiusa, che rabbia quel rosso e la finale saltata" (Di domenica 20 ottobre 2024) "Mancavano pochi minuti e la finale di Coppa era a un passo. A centrocampo vado su Pato che si porta la palla col braccio e mi scavalca. Io cerco di fermarlo e gli do una scarpata in faccia. L'arbitro è arrivato e mi ha sventolato subito il rosso in faccia. Non ho potuto fare la finale di Coppa Palermotoday.it - La vita palermitana di Bovo tra rimpianti e addii: "Peccato per come si è chiusa, che rabbia quel rosso e la finale saltata" Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) "Mancavano pochi minuti e ladi Coppa era a un passo. A centrocampo vado su Pato che si porta la palla col braccio e mi scavalca. Io cerco di fermarlo e gli do una scarpata in faccia. L'arbitro è arrivato e mi ha sventolato subito ilin faccia. Non ho potuto fare ladi Coppa

MOVIOLA – Bayer Leverkusen-Milan : i rossoneri reclamano un rigore nel finale per fallo su Loftus-Cheek - Nel tentativo di intervenire sul pallone, il difensore della squadra tedesca Hincapié ha pestato il piede di Ruben Loftus-Cheek, che è caduto a terra. Sconfitta con tanto di beffa finale dunque per il Milan di Fonseca, ancora a quota 0 punti. Episodio da moviola nei minuti conclusivi di Bayer Leverkusen-Milan, match della seconda giornata di Champions League 2024/2025. (Sportface.it)

Arresti ultrà - la finta rivalità tra interisti e milanisti : i biglietti per la finale Champions dati anche ai rossoneri - Ricavo netto: 25 euro a tagliando. Beretta non si oppone, ma lo mette in guardia: “Questa roba non può uscire al tuo gruppo, hai capito!”. Il mediatore sarà l’ex pugile Matteo Norrito: la moglie Marianna T. La primogenitura dell’idea va attribuita al frontman nerazzurro Marco Ferdico, che ne parla col “Berro” prima ancora che le due squadre battano le rispettive avversarie ai quarti: “Qualsiasi ... (Ilgiorno.it)

Maignan Milan - ECCO le cifre del possibile accordo con i rossoneri! RUSH FINALE tra le due parti - Il portiere francese prolungherà fino […]. Maignan Milan, ECCO le cifre del possibile accordo del portiere con i rossoneri! RUSH FINALE tra le due parti coinvolte Secondo quanto riferito da Antonio Vitiello, il Milan è al rush finale per quanto riguarda il rinnovo di contratto di Mike Maignan, leader dello spogliatoio rossonero e attualmente in scadenza a giugno del 2026. (Calcionews24.com)