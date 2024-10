Donnaup.it - La torta 1 minuto: il dolce più veloce del mondo

Leggi tutta la notizia su Donnaup.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) Laè una ricetta di famiglia, nata da un suggerimento di mia cugina. Quando mia figlia era piccolissima non ero ancora molto esperta in cucina, ma volevo preparare uncon le mie mani, senza aiuti, senza cercare ricette complicate. Ai piccoli piace il cioccolato e per il suo primo compleanno cercavo un’ispirazione. Tutto mi sembrava quasi impossibile da realizzare con le mie poche conoscenze in materia. Un giorno chiacchierando con mia cugina, le esprimo i miei pensieri, e lei prontamente mi allunga un elenco di ingredienti, con tanto di grammatura e mi dice di versare tutto nel robot da cucina, impastare, infornare e godermi il successo. Quella era lapiù richiesta dalle sue bambine per ogni ricorrenza.