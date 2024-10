Ilnapolista.it - La Repubblica allegriana di Orfeo perfida con Thiago Motta e titola: “cortissimo muso”

Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) Ladicon: “”. Vale più direttore amico o un editore nemico? Se l’editore è in uscita, vale più il direttore. Edi oggi ne è una dimostrazione. Il quotidiano è sì di proprietà di John Elkann ma il nuovo direttore – Mario– è amico strettissimo di Massimiliano Allegri. Non a caso è abissale la distanza di oggi tra i resoconti e i titoli die quelli de La Stampa (giornale ovviamente di proprietà di Elkann). La Stampa non cita mai l’ingombrante ex e addirittura previene le critiche con un editoriale in cui scrive: indugiare sulle sofferenze non renderebbe giustizia all’importanza del traguardo volante tagliato: giusto rammentare chela squadra è ricostruita e svecchiata, all’alba d’un ciclo nuovo e, nella circostanza, spogliata dagli infortuni.