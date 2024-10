Noinotizie.it - Italia, maltempo: chiuse strade in Emilia-Romagna, Liguria e Sicilia Anas

(Di domenica 20 ottobre 2024) Di seguito un comunicato diffuso da, Società del Gruppo FSne sta effettuando il monitoraggio della viabilità nelle regioni colpite dal, intervenendo in tempo reale con 200 addetti, per garantire, in caso di criticità, la messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali di competenza e il ripristino della circolazione. Inpemane nel comune di Pianoro (Bologna), a causa di una frana, la chiusura al traffico, in entrambe le direzioni, della strada statale 65 “Della Futa“, dal km 90,000 al km 68,700 con la circolazione consentita esclusivamente ai residenti, mezzi di soccorso e mezzi d’opera. Inoltre per allagamento da Ponte delle Oche, è chiusa, in etrambe le direzioni, la strada statale 65 “Bis Fondovalle Savena”, dal km 0,000 al km 3,500 e dal km 4,900 al km 8,300. È stata istituita la viabilità alternativa in loco.